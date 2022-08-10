التحفظ على 13 ألف لتر سولار تم تجميعها داخل مصنع بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 13 ألف لتر سولار تم تجميعه داخل مصنع تعبئة وانتاج مواد غذائية، وذلك بدون تصريح من الجهات المختصة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحيازة كمية من السولار المدعم بقصد بيعه في السوق السوداء.

تم مداهمة المصنع وألقى القبض علي المدير المسؤول وبتفتيش المصنع عثر علي 13000 لتر سولار بدون تصريح من الجهات المختصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.