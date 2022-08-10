التأمين الصحى بالأقصر يكشف خطوات تفعيل منافذ التأمين بالمستشفيات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور محمود عبد الوهاب، مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى دعم وتوعية كافة الجهات والمواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ويجرى العمل على تفعيل منافذ التأمين الصحى الشامل بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع تنفيذي مع مديرى الإدارات بالفرع، تناول خلاله مناقشة ما جاء بتعليمات المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل بشأن دور الإدارات التابعة للفرع، فى الارتقاء بالعمل وتوفير مناخ جيد ووضع جدول زمني مع الالتزام بذلك.

وأوضح الدكتور محمود عبد الوهاب أنه الاجتماع تناول تفعيل منافذ التأمين الصحي الشامل بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة ومدى جاهزيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، وشدد مدير الفرع على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستفيدين وسهولة الإجراءات من خلال المنافذ وأماكن تقديم الخدمات 11 بإدارة المستفيدين والأقسام المختلفة.

وقال الدكتور محمود عبد الوهاب، مدير عام التأمين الصحي الشامل، أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي إلزامي لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية يتم تطبيقه على مراحل، حيث تم اختيار الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى ويضم ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد الصحي ودور كل هيئة داخل المنظومة.

وأضاف مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر أن نظام التأمين الصحي الشامل يبدأ بالتسجيل في أقرب مركز طب أسرة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وفتح ملف طبي لجميع أفراد الأسرة، وعمل الفحوصات الطبية وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل والجهات المتعاقدة، موضحاً أن قانون التأمين الصحي الشامل يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية، وفقاً للقانون مع إعفاء غير القادرين من سداد الاشتراكات مع التزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل، وذلك لاستدامة الخدمات كما تطرأ إلى شرح آلية تسديد الإشتراكات لأسر العاملين وكيفية الإضافة لهم.