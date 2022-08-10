وأوضح البرلمان في بيان اوردته قناة الحرة الامريكية، أن هناك هجوم جار على موقع البرلمان الالكتروني عن طريق الحرمان من الخدمة، وبدأ الهجوم الذي أدى إلى حجب الخدمة، في حوالي الساعة 14,30 (11,30 ت ج) .



وأضاف البيان "البرلمان يتخذ خطوات للحد من الهجوم"، في نهاية يوليو تعرضت وكالة الأنباء الفنلندية لهجوم إلكتروني أضر بنشر مقالاتها وصورها لعدة أيام، في أبريل، تعرضت مواقع وزارة الدفاع والحكومة في فنلندا لهجوم إلكتروني ولكن تم حل المشاكل بسرعة.



وحذر جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي في مايو من أن روسيا لديها "رغبة" في التأثير على عملية انضمام فنلندا إلى الناتو وأنه يجب توقع "محاولات عديدة" في هذا الاتجاه.