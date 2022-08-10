البترول: توقيع برتوكول تعاون للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

كتبت -مروة الغول

فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم إستخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة بالكامل وطبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لسرعة أحتواء ومجابهة كافة المواقف الطارئة ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وجهودها فى تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم إستراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى بالدولة للإرتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

في هذا الصدد شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيع برتوكول تعاون للإستفادة من الخدمات التى تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في انشطة وزارة البترول والثروة المعدنية ، وقام بالتوقيع على البروتوكول اللواء / بكر محمد البيومى مدير سلاح الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة والمهندس أحمد السعيد رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة بحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة للمشروع وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية وإدارة الإشارة للقوات المسلحة .

ويهدف البروتوكول الى تحديد أسلوب تجميع الإحتياجات الفنية الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة والتى تعمل بتكنولوجيا إتصالات لاسلكية مُتطورة وتوفر جميع الإتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة و توفير إمكانيات وخدمات الشبكة على مراحل وأسبقيات تماشياً مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى يقدمها قطاع البترول والثروة المعدنية وضعاً فى الأعتبار تنوع أنظمة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حالياً بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية بالإضافة إلى العمليات والتشغيل وتحديد أولويات وأسبقيات تلبية المطالب الفنية من خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة ، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبناء مصر الرقمية وتحسين الأداء الحكومى، وتحقيق رؤية الوزارة نحو التحول الرقمى الشامل وتحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين والمستثمرين.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الخدمات المميكنة والتحول الرقمى و إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتطوير قدرات وإمكانيات قطاعات البترول والثروة المعدنية المختلفة بتحقيق أفضل إستفادة من إمكانيات وخدمات الشبكة الوطنية الموحدة ، وتأمين البنية التحتية المعلوماتية وإنشاء وتجهيز غرف ومراكز الطوارئ والعمليات والمشاركة في وضع وتنفيذ الرؤية الفنية لمواجهة التهديدات ومخاطر الأمن السيبراني بكفاءة وفعالية سواء بالنسبة لمشاريع التحول الرقمى و بشبكة معلومات وإتصالات وزارة البترول .

تمهيداً لتعميم الشبكة وإستكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة المُوحدة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والخدمات العامة كالحماية المدنية والنجدة والإسعاف والرعاية الصحية والبترول والكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى بجانب المديريات والمدن والأحياء والقرى التابعة للمحافظات وتجهيز العناصر / الأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة وتلقى البلاغات بأنواعها المختلفة.

وإستكمال الجهود التنسيقية المبذولة بين الجهات المعنية لتحقيق الإستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية وإستعداد وسرعة إستجابة أجهزة الدولة والوصول إلى التمكن اللحظى والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة والسيطرة عليها وإنهائها خلال مدد زمنية قصيرة طبقاً للمعمول به عالميا ً لتوفير حياة كريمة للمواطنين مع الحفاظ على تحقيق التأمين للشبكة .