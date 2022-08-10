البابا تواضروس يصلى لـ 5 راهبات بدير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم صلوات رهبنة لـ5 من طالبات الرهبنة بدير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، ليلحقن بذلك بمجمع راهبات الدير.

وشارك فى صلوات الرهبنة عدد من الآباء الأساقفة إلى جانب مجمع راهبات الدير.

وكان قداسة البابا عقد اجتماعًا فى المقر البابوى بالقاهرة، الأسبوع الماضى، مع أعضاء هيئة الأوقاف القبطية. حيث تمت خلال اللقاء مناقشة عددًا من الملفات الخاصة بعمل الهيئة.

واستقبل قداسة البابا أيضا فى المقر البابوى بالقاهرة، أعضاء لجنة إدارة إيبارشية ملبورن وكل توابعها بأستراليا، وهم:

1- القمص دانيال جبريال

2- القمص مينا ميخائيل

3- القمص توماس عبدالله

4 - القمص أبانوب عبدالله

وتناقش قداسته معهم فى عدة موضوعات بخصوص الأمور الرعوية لكنائس الإيبارشية والأمور المالية، وبعض الأمور الإدارية وأيضًا بخصوص الكلية اللاهوتية، والاحتياج لسيامات كهنوتية جديدة، وأخيرًا لائحة السلامة لرعاية الأطفال من الانحرافات الجنسية، وأيضًا بالاهتمام بالصحة النفسية للآباء الكهنة وخدام الكنائس.