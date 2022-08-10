الاستخبارات البريطانية تستبعد أن تكون الأسلحة الغربية بأوكرانيا وراء هجوم القرم

أحمد عرفة

استبعدت الاستخبارات البريطانية أن تكون الأسلحة الغربية بأوكرانيا وراء هجوم القرم ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان الكرملين تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي دعا فيها الدول الغربية إلى حظر دخول جميع المواطنين الروس لأراضيها، في محاولة لممارسة المزيد من الضغوط على موسكو لمنعها من ضم مزيد من الأراضي الأوكرانية.

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الموقف الوحيد الذي يمكن أن تتبناه روسيا تجاه تلك التصريحات لن يكون إيجابياً على الإطلاق.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، قال فولوديمير زيلينسكي إن ذلك الحظر يجب أن يشمل جميع المواطنين الروس دون استثناء بمن فيهم السياح ورجال الأعمال والطلبة وأنه يجب على الدول الغربية رفض منح أي تأشيرات دخول لأي مواطن روسي.