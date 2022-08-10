الإعلان عن تفاصيل الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية

فريق المحافظات

عقد الدكتور محمود محمد المليجى، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 م مع الإدارة العليا المشرفة على جامعة المنصورة الأهلية، لبحث ترتيبات بداية العام الدراسى الجديد بجامعة المنصورة الأهلية.

وقال الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمى باسم رئيس الجامعة بجاهزية جامعة المنصورة الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك فى أربع كليات وهم : كلية الطب البشرى بمصروفات 110 آلاف جنيه، كلية طب الفم والأسنان بمصروفات 90 ألف جنيه، كلية الصيدلة بمصروفات 75 ألف جنيه، كلية الهندسة فى تخصصات "هندسة الذكاء الاصطناعى، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونك، هندسة البناء والتشييد" بمصروفات 50 ألف جنيه.



وأقرت اللجنة سياسة جامعة المنصورة الأهلية للمنح الطلابية التى تشمل: منح الطلاب العشرين الأوائل فى الثانوية العامة، والراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية، ومنح دراسية كاملة تشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية وتستمر طوال فترة الدراسة بشرط حصول الطالب على معدل تراكمى أكبر من أو يساوى 3,7 ( A-)، ويمنح الطلاب الأوائل الخمسة فى كل برنامج خصم 50 % من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية للسنة التالية في حالة حصول الطالب على معدل تراكمى أكبر من أو يساوى 3,7 ( A-).

ويمنح الطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية من ذوى الإعاقة وأبناء أسر الشهداء خصم 50% من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية ويستمر هذا الاعفاء طوال فترة الدراسة.