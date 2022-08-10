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الأمم المتحدة: وكالة الطاقة الذرية بصدد تنظيم زيارة إلى محطة لزابوروجيه بأسرع وقت

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:32 م
الأمم المتحدة: وكالة الطاقة الذرية بصدد تنظيم زيارة إلى محطة لزابوروجيه بأسرع وقت الأمم المتحدة
أحمد عرفة

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أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصدد تنظيم زيارة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأسرع وقت ممكن، وفقا لروسيا اليوم.
 
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمم المتحدة تهتم بوصول وفد وكالة الطاقة الذرية سريعا إلى محطة زابوروجيه النووية، لافتا إلى أن الوكالة تواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الصدد.
 
وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحن ندعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل الوسائل الممكنة، وكل يوم تزداد أهمية زيارة الخبراء الفنيين لمحطات الطاقة النووية.

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