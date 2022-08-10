الأرصاد: ارتفاع بنسب الرطوبة لـ90% على السواحل الشمالية و80% بالقاهرة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة علي شمال البلاد لتصل الرطوبة النسبية إلي 90℅علي السواحل الشمالية و 80℅ علي القاهرة والوجة البحري .

وتابعت : يؤدي ذلك الي الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل علي الرغم من درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل حيث من المتوقع ان تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 34 درجة.

كما تنشط الرياح علي مسطح البحر الأحمر وعلي شمال وجنوب الصعيد.

و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى الرطوبة النسبية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 31 درجة.