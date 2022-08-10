استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.. تواصل العمل فى إنشاء مجمع خدمات متكامل بشرم الشيخ

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، تواصل العمل فى انشاء مجمع خدمات يضم مول تجارى ومجمع البنوك، والبحيرات الصناعية بالحديقة المركزية .

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن مشروع مجمع الخدمات يخدم اهالى ورواد مدينة شرم الشيخ ويضم مول تجارى ، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس حدائق فواكه مثمرة ، خدمات لرواد شرم الشيخ ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة ، نافورات وبحيرات مائية.

وأشار المحافظ بأن الحديقة المركزية بشرم الشيخ ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة ، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها الى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها تزامنا مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى ، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر من العام الجاري، مشددا علي ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة ساعات العمل والانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المناسبة استعدادا لمؤتمر قمة تغير المناخ COP 27 .