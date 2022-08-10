اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ازالة 16 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:02 ص
ازالة 16 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة إزالة تعديات
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة حالة واحدة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 23  سهم و تم إزالة 15 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 8 قيراط و 9 سهم 
 
و أضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة قواعد خرسانية تعدى على الأرض الزراعية فى المهد على مساحة 23 سهم بقرية السجاعية التابعة للوحدة المحلية للعامرية و فى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة 15 حالة تابعة لهندسة صرف شرق و غرب المحلة بمساحة 1471 متر ( 8 قيراط و 9 سهم تقريباً ) و التعديات عبارة عن وضع مواسير صرف و أسوار بالبلوك واكشاك خشبية و بوابات و أعمدة وهناجر وتشوين أتربة و مغسلة سيارات.
 
أكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين
 
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