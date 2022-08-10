اختيار المركز النموذجى المطور ببورسعيد ضمن أفضل 10 مراكز للتموين على مستوى الجمهورية

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، عن إختيار المركز النموذجى المطور ببورسعيد برئاسة أمانى مسعد صقر للعام الثانى على التوالى للتقدم للحصول على جائزة التميز الحكومى ضمن ال 10 الأوائل الأفضل على مستوى الجمهورية وذلك للجهود المبذوله فى الإرتقاء بالمنظومة التموينية فى المحافظة .

ومن جانبه، أعرب ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، عن سعادته بمشاركة تموين بورسعيد للمرة الثانية على التوالى فى المسابقة متمنيا فوز المركز النموذجى المطورة بالمسابقة بإعتبارها النواة الأولى لخطة وزارة التموين بإنشاء مراكز تموينية مطورة.

جاء ذلك استكمالاً لجهود الدولة المصرية فى نشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي وتكريم المتميزين في الأداء بكافة قطاعات الدولة، وبعد أن إستطاعت مديرية تموين بورسعيد بقيادة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة من خلال المراكز المتطورة التى نجحت فى الحصول على جائزة التميز الحكومى لعام 2020 بعد خطة تطويرها فى تقديم الخدمات للمواطنين وفقا لأفضل المعايير المتبعة فى الجهات الأخرى كالبنوك والبريد وغيرها.