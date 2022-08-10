إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، 2 منهم في مشاجرة بقرية المرابعين، و3 آخرين في مشاجرة بقرية القرضا، وطفل لسقوطه من علو، وفتاة بحالة تسمم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتم عمل الإسعافات والفحوصات اللازمة لهم، وتتم متابعة حالتهم بالمستشفى العام بكفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، بلاغا بوجود 7 مصابين في حوادث متفرقة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ.

تبين إصابة كل من "حسناء.د.م"33 سنة، من القرضا، بكدمات بالجسم، و"مصطفى.ه.م" 40 سنة، من الرياض، بكدمات متفرقة، و" محمد أبو الندا درويش، 45 سنة، من الناصرية، بكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بقرية القرضا.

كما تبين إصابة كل من "رضا.ش.م"، 40 سنة من المرابعين، بجروح وكدمات، و"إسماعيل .ا.د" 45 سنة من المرابعين ، بجروح وكدمات، في مشاجرة بالمرابعين وأصيبت دنيا.ا.ا 18 سنة من القرضا بحالة تسمم، والطفل ابراهيم .أ.ل عامين من الحصفة، بكدمات بالجسم بسبب السقوط من علو، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.