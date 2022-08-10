إصابة 7 أشخاص إثر سقوط تروسيكل بترعة فى البدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد سقوط تروسيكل بترعة المريوطية قبل منشأة دهشور بدائرة قسم شرطة البدرشين، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلابه في ترعة المريوطية، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم انتشال التروسيكل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.