اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:53 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وتروسيكل بقنا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:27 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وتروسيكل بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 5 أشخاص، اليوم، الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بقرية أبنود في قنا.
 
تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة رضوان عادل حسن، 45 عاما، اشتباه كسر بالحوض، أحمد عادل حسن، 14، سحجات وكدمات متفرقة، محمد عادل حسن، 10، سحجات وكدمات، ناهد راضي ابوالحسن، 47 عاما، ثابت محمود علي، 40 عاما، اشتباه كسور مضاعفه بالساقين ، مع ارتجاج بالمخ، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بقرية أبنود وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي قنا العام
 
 
 

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