إصابة شخصين فى حريق بأحد المنازل بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب طفل وشاب، إثر نشوب حريق داخل منزل بحي جنوب مدينة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع إمتداده للمنازل المجاوره، وافادت تحريات البحث الجنائي الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنيا، تتضمن نشوب حريق باحد المنازل وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بمساعدة أهالي المنطقة.

بإنتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وقوات الحماية المدنية، والفحص تبين أن الحريق إندلع بالطابق الأرضي بالمنزل الكائن بحي جنوب المدينة بجوار مستشفي الحميات، مما أسفر عن إصابة طفل وشاب



تم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والتي كلفت رئاسة حي جنوب المدينة بفصل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه حفاظا علي المنازل المجاوره ولعدم تضررها، وتم عمل كردون أمني حول المنزل وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة وإتخاذ اللازم.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، ورجحت تحريات إدارة البحث الجنائي الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي داخل المنزل، وبالعرض علي النيابة العامة قررت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها، مع حصر التلفيات والخسائر المادية التي لحقت بالمنزل جراء الحريق.



