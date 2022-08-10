إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة برئاسة اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة حملة إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد وإزالة مخالفات البناء تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله، نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم اليوم إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بمساحة 3 قيراط و 16 سهم.

اكد رئيس المدينة علي إزالة قواعد و سملات خرسانية وشدات خشبية وتاندة صاج حيث تم ازالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد على مساحة 2 قيراط و 20 سهم بنطاق الوحدة المحلية لبشبيش شملت قرى أبو النجاة و سنبارة وبشبيش وإزالة حالة واحدة مخالفات بناء داخل الكتلة السكنية عبارة عن شدة خشبية لإعمدة الدور الأول علوى على مساحة 20 سهم بقرية دخميس التابعة للوحدة المحلية للبنوان.

وأضاف "الجروانى"، أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشارك فى الحملة حسن حمزه إدارة بناء و تنمية القرية و فكرى عبد المغني رئيس وحدة بشبيش و عبد الرحمن رحيم رئيس وحدة البنوان.