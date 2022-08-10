اليوم السابع
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إخلاء سبيل جدة رضيع ألقت به وسط القمامة بكرداسة وتجديد حبس الأم 15 يوما

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:16 م
إخلاء سبيل جدة رضيع ألقت به وسط القمامة بكرداسة وتجديد حبس الأم 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل جدة رضيع ألقت به وسط القمامة بمنطقة كرداسة، بكفالة قدرها 500 جنيه، وأمر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، باستمرار حبس أم الرضيع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.

وقالت الأم في اعترافاتها انها كانت متزوجة من قبل من شخص ولم تُكمل حياتها معه وتم الطلاق بينهما، وفي منزل أسرتها كانت تتواصل مع ابن خالتها وربطتهما علاقة محرمة، إلى أن تم حبسه في قضية بعدها علمت بحملها.

وتابعت : اعترفت الأم لوالدتها عقب رؤيتها لبطنها التي أصبحت ظاهرة فحكت لها التفاصيل واتفقتا على أن تكمل حملها الذي أصبح من الصعب التخلص منه وتضع مولودها بعدها سيتم التخلص منه حتى لا ينفضح أمرهم، وعقب ولادتها بيوم واحد اخذت الجدة الطفل وألقت به في القمامة وفرت هاربة.

وتلقى قسم شرطة كرداسة، بشمال الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفل رضيع في القمامة، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن سيدة ألقت بالطفل في القمامة، وأبلغ الأهالي الشرطة والتي تحفظت على الطفل.

وتم القبض على المتهمة ووالدة الطفل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


النيابة العامة

كرداسة

امن الجيزة

العثور على رضيع



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