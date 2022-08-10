أسعار الذهب تهبط 4 جنيهات فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 بـ1054 جنيها

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب هبوط في التعاملات المسائية بحوالي 4 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1054 جنيها مقابل 1058 جنيها للجرام من العيار الرئيسي

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1054جنيها.

عيار 18 يسجل 903 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1205 جنيهات.

الجنيه الذهب 8432 جنيها.

وعن وضع البورصة العالمية، فقد شهدت مؤشرات البورصة الأميركية في تداولات اليوم الأربعاء 10 أغسطس ارتفاع مع صدور بيانات التضخم لشهر يوليو والتي جاءت أقل من المتوقع.

وتراجع التضخم السنوي في أميركا إلى 8.5% في يوليو مقابل 9.1% في يونيو، لتأتي قراءته أقل من المتوقع مع انحسار الضغوط التضخمية، بحسب بيانات أميركية اليوم الأربعاء.

وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا، بنسبة 8.7% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقديرات داو جونز.

وعلى أساس شهري، كانت الأسعار ثابتة وانخفضت أسعار الطاقة على نطاق واسع بنسبة 4.6% وانخفض البنزين بنسبة 7.7%، لتعوض بذلك زيادة شهرية بنسبة 1.1% في أسعار المواد الغذائية وزيادة بنسبة 0.5% في تكاليف السكن.

وستظهر قراءة التضخم خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مدى حدة الفدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ويظهر جدول الفدرالي أنه سيجتمع مجددًا يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة الأمريكية.

وكان الفدرالي أقر الشهر الماضي زيادة في أسعار الفائدة بنسبة 0.75% إلى نطاق 2.25-2.50%، وهو أعلى وتيرة رفع منذ عام 1981.