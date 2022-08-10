أخبار مصر.. الكهرباء: فصل التيار عن المبانى المخالفة لتعليمات ترشيد الاستهلاك

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية وجميع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات التى أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المبانى والإنارة العامة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بالتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والجهات المعنية عن المبانى التى ستخالف قرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى من بينها إغلاق الإنارة الخارجية للمبانى.

ولفت إلى أن دعوة المواطنين باﻻلتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك هدفها توفير أكبر قدر من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء واستغلاله فى التصدير لتوفير العملة الصعبة للدولة، بدلا من إهدارها فى الطاقة، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



انقطاع المياه عن 18 منطقة رئيسية بالقاهرة لمدة 14 ساعة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الاول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكرى – الحرس الجمهورى – رئاسة القوات الجوية – عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربى – الكلية الحربية- الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل "الهجانة سابق")، لمدة 14 ساعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 13-08-2022 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة، نظرا لأعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000مم المتعارض مع اعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس .

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .



النقل تستعد لتسليم أول 40 كيلومترا من الخط الأول للقطار الكهربائى لشركة سيمنز

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه مايكل بيتر-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي ورئيس وقيادات هيئتي القومية للانفاق والعامة للطرق والكباري بجولة تفقدية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات لتسليم شركة سيمنز العالمية أول 40 كم من مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم وذلك في نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة بداية من شهر اكتوبر القادم للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية من اشارات واتصالات ونظم تحكم في هذه المسافة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها تمهيدا لتدشين مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع في 7 نوفمبر القادم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع الجانبان تقدم معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية و تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وحيث تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية كما تفقد الوزير والرئيس التنفيذي لسيمنز موبليتي القطاع الأول من جسر السكة الذي سوف يتم تسليمه في أكتوبر القادم للاطمئنان علي مدي جاهزية تسليم هذا القطاع في الموعد المحدد له الى شركة سيمنز للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوا لى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها كما تم متابعة المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكذلك المحطات والاعمال الصناعية والتي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والاخوار والتي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام.



ارتفاع ملحوظ فى الرطوبة غدا وأجواء شديدة الحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع ملحوظ فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .



كاف يعلن إطلاق النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي .. فيديو

أعلنت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع التواصل الاجتماعى إطلاق دوري السوبر الأفريقي، خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد بمدينة أروشا تنزانيا.

ونشرت صفحة الاتحاد الإفريقي فيديو عن دوري السوبر الإفريقي وعلقت عليه: بطولة العصر..نقدم لكم أول دوري سوبر أفريقي على الإطلاق!

وينتظر أن ينطلق دوري السوبر الإفريقي في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق، وبإجمالي جوائز يقدر بـ100 مليون دولار، على أن يحصل البطل على مبلغ 10 مليون دولار.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أرباح بطولة دوري السوبر الإفريقي، وتحديد الميزانية الخاصة بالمسابقة، على هامش الجمعية العمومية الـ 44 للاتحاد الأفريقي في مدينة آروشا التنزانية.



الإسكان تبدأ تسكين أسر مثلث ماسبيرو بالأبراج نهاية أغسطس الجارى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا أمس، لمتابعة الاستعدادات لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين للمنطقة (السكن البديل) من خلال محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، بتاريخ 31 أغسطس الجاري، وفى خلال شهر من الإعلان يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة، وسداد رسوم تركيب العدادات.

وأضاف الوزير، أنه سيتم عقب ذلك إجراء القرعة العلنية للمواطنين الذين استوفوا جميع المستندات، حيث يتم خلالها تحديد الوحدة المخصصة لكل مواطن، وخلال شهر من إجراء القرعة يتم تسليم الوحدة للمواطن، و تحرير العقد الخاص بها.



التعليم: إتاحة تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة غدا بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تسليم المديريات التعليمية اليوم استمارات النجاح الرسمية المؤمنة لخريجى الثانوية العامة 2022، وستكون متاحة غدا الخميس فى المدارس، حيث يمكن للطالب استلامها للحصول على الرقم السرى للتقديم لمكتب التنسيق.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022



الحكومة تنفى تعديل قانون تنظيم عمل شركات السياحة والسفر بما يضر بمصالحها

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، مُوضحةً أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي.

كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مُناشدةً الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها "19654"، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.



المواعيد الصيفية لغلق المحلات.. 11 مساء حتى 29 سبتمبر المقبل

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية بدأ العمل بها في 1 ديسمبر 2020 وفقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى تكون شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبحسب هذه المادة تنتهي المواعيد الصيفية لغلق المحال هذا العام يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل، لتبدأ من اليوم التالى الجمعة 30 سبتمبر المواعيد الشتوية لتغلق المحال في العاشرة مساء ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات له أمس الثلاثاء، أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

الأرصاد: ارتفاع بنسب الرطوبة لـ90% على السواحل الشمالية و80% بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة علي شمال البلاد لتصل الرطوبة النسبية إلي 90℅علي السواحل الشمالية و 80℅ علي القاهرة والوجة البحري .

وتابعت : يؤدي ذلك الي الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل علي الرغم من درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل حيث من المتوقع ان تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 34 درجة.

كما تنشط الرياح علي مسطح البحر الأحمر وعلي شمال وجنوب الصعيد.

و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى الرطوبة النسبية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

الصحة: الأطفال من عمر 12 لـ18 عاما بحاجة للحصول على لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأطفال فى عمر من 12 إلى 18 عاما فى حاجة إلى تقوية مناعتهم من خلال الحصول علي لقاح كورونا خاصة قبل بدء العام الدراسى الجديد.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر فى جميع المراكز ولم يعد هناك أى قوائم انتظار حاليا ويمكن التسجديل بشكل سهل ومبسط.



وأكدت الوزارة، أن الجرعة التنشيطية تضمن للمواطن نسبة أمان أعلى من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ترفع مناعة الجسم فى مواجهة المتحورات الجديدة، لافتة إلى أن الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح كورونا من الأمور الهامة لاستمرار تنشيط المناعة المكتسبة من اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.