أخبار مصر.. الإسكان تبدأ تسكين أسر مثلث ماسبيرو بالأبراج نهاية أغسطس الجارى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا أمس، لمتابعة الاستعدادات لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين للمنطقة (السكن البديل) من خلال محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، بتاريخ 31 أغسطس الجاري، وفى خلال شهر من الإعلان يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة، وسداد رسوم تركيب العدادات.

وأضاف الوزير، أنه سيتم عقب ذلك إجراء القرعة العلنية للمواطنين الذين استوفوا جميع المستندات، حيث يتم خلالها تحديد الوحدة المخصصة لكل مواطن، وخلال شهر من إجراء القرعة يتم تسليم الوحدة للمواطن، و تحرير العقد الخاص بها.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

التعليم: إتاحة تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة غدا بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تسليم المديريات التعليمية اليوم استمارات النجاح الرسمية المؤمنة لخريجى الثانوية العامة 2022، وستكون متاحة غدا الخميس فى المدارس، حيث يمكن للطالب استلامها للحصول على الرقم السرى للتقديم لمكتب التنسيق.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022

الحكومة تنفى تعديل قانون تنظيم عمل شركات السياحة والسفر بما يضر بمصالحها

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، مُوضحةً أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي.

كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مُناشدةً الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها "19654"، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.

المواعيد الصيفية لغلق المحلات.. 11 مساء حتى 29 سبتمبر المقبل

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية بدأ العمل بها في 1 ديسمبر 2020 وفقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى تكون شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبحسب هذه المادة تنتهي المواعيد الصيفية لغلق المحال هذا العام يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل، لتبدأ من اليوم التالى الجمعة 30 سبتمبر المواعيد الشتوية لتغلق المحال في العاشرة مساء ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات له أمس الثلاثاء، أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن لا مد للتسجيل والتقديم لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق الالكترونى وان آخر موعد للتقدم غدا الخميس 11 أغسطس وفقا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وناشد السيد عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" طلاب الثانوية العامة بسرعة التسجيل على موقع التنسيق الالكترونى لحجز اختبارات القدرات بالنسبة الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل (الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو" – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

الأرصاد: ارتفاع بنسب الرطوبة لـ90% على السواحل الشمالية و80% بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة علي شمال البلاد لتصل الرطوبة النسبية إلي 90℅علي السواحل الشمالية و 80℅ علي القاهرة والوجة البحري .

وتابعت : يؤدي ذلك الي الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل علي الرغم من درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل حيث من المتوقع ان تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 34 درجة.

كما تنشط الرياح علي مسطح البحر الأحمر وعلي شمال وجنوب الصعيد.

و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى الرطوبة النسبية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

الصحة: الأطفال من عمر 12 لـ18 عاما بحاجة للحصول على لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأطفال فى عمر من 12 إلى 18 عاما فى حاجة إلى تقوية مناعتهم من خلال الحصول علي لقاح كورونا خاصة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر فى جميع المراكز ولم يعد هناك أى قوائم انتظار حاليا ويمكن التسجديل بشكل سهل ومبسط.

وأكدت الوزارة، أن الجرعة التنشيطية تضمن للمواطن نسبة أمان أعلى من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ترفع مناعة الجسم فى مواجهة المتحورات الجديدة، لافتة إلى أن الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح كورونا من الأمور الهامة لاستمرار تنشيط المناعة المكتسبة من اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.