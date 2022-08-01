CNN: بيلوسى ستزور تايوان لليلة واحدة فى إطار جولتها الآسيوية

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت شبكة سى إن إن الأمريكية عن مسئول أمريكى واحد كبار مسئولي الحكومة التايوانية، أنه من المتوقع أن تزور نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان كجزء من زيارتها الآسيوية، رغم تحذيرات من مسئولي إدارة بايدن الذين يشعرون بقلق من رد الصين على تلك الزيارة البارزة.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الزيارة، التي ستكون الأولى لرئيسة مجلس نواب أمريكى منذ 25 عاما، ليست مدرجة على الجدول المعلن لجولة بيلوسى الآسيوية، وتأتى فى وقت تتراجع فيه العلاقات الأمريكية الصينية إلى مستوى منخفض.

وقال المسئول التايوانى إنه من المتوقع أن تمكث بيلوسى فى تايوان لليلية واحدة، وليس من الواضح موعد وصول بيلوسى إلى العاصمة التايوانية تايبيه.

بينما قال المسئول الأمريكي إن مسئولي وزارة الدفاع الأمريكية يعملون على مدار الساعة لمراقبة أى تحركات صينية فى المنطقة وخطة تأمين لإبقائها فى سلام.

وقالت سى إن إن إن قضية تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي لكن الصين تقول إنها جزء من أراضيها، لا تزال من بين الأكثر صخبا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ناقش مع نظيره الصينى شى جينبينج فى مكالمة بينهما يوم الخميس الماضى، قضية تايوان باستفاضة، وذلك فى ظل التوترات الراهنة بين واشنطن وبكين.

وقال السفير الصينى لدى الولايات المتحدة كين جانج فى منتدى أسبن الأمنى فى يوليو الماضى إن قضية تايوان هي الأكثر حساسية وأهمية فى العلاقات الأمريكية الصينية.