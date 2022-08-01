اليوم السابع
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4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمي للنيابة الإدارية فى دقائق.. اعرفها

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:20 م
4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمي للنيابة الإدارية فى دقائق.. اعرفها المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية
أحمد إسماعيل - تصوير سامى وهيب

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الشكوى حق دستوري للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإداري والمالي بالدولة، وإيمانا من النيابة الإدارية بأهمية وتيسيرا على جموع المواطنين.

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في تصريحات صحفية خلال ندوة نظمها "اليوم السابع" أن هيئة النيابة الإدارية، حددت عدة وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات وفساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :

1-إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 19117.

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني Shakwa@ap.gov.eg على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.

3-من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.

4-يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

 

وفي هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.

 

 


النيابة الإدارية

شكاوى النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

الجهاز الادارى للدولة

الخط الساخن

اليوم السابع بلس



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