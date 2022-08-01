"يوروستات": معدل البطالة في منطقة اليورو ما زال مستقرا عند 6.6% خلال يونيو

لوكسمبورج /أ ش أ/

أفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" بأن معدل البطالة في منطقة اليورو ما زال مستقرا عند 6.6% خلال شهر يونيو من عام 2022، مقارنة بالشهر السابق.

وذكر المكتب الإحصائي -حسبما نقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين- أن معدل البطالة انخفض بمقدار 1.3% مقارنة بمستوى البطالة خلال العام الماضي، وذلك مع عودة الأشخاص إلى عملهم بعد فقدان الوظائف خلال جائحة (كوفيد- 19)، مضيفا أن مستوى البطالة في الاتحاد الأوروبي كان 6% ويعد مستقرا مقارنة بمايو من عام 2022.

وقدر "يوروستات" بأن حوالي 12.9 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلين عن العمل، وأن نحو 2.5 مليون شخص عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي تحت سن الخامسة والعشرين.

وتختلف المعدلات حسب كل دولة من دول التكتل الأوروبي، إلا أن إسبانيا واليونان سجلتا أعلى معدل للبطالة بين دول الاتحاد الأوروبي بلغ 12.6% و12.3% على التوالي. فيما سجلت التشيك أقل معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي بلغ 2.4%. ومعدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للنساء أعلى بقليل من معدلها بالنسبة للرجال.