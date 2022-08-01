وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم طالبتين حققتا المركز الأول على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،" ندى جمعة عراقي، وروان خالد محمد" طالبتين، بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، لفوزهما بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الاتصالات ، استيم " ITC" ، على مشروعهما معالجة مياه الصرف الصحي بالطوب الأحمر، مشيداُ بأسرة الطالبتين والمسئولين بالمدرسة، موجها برعاية الموهوبين في كافة المجالات.

وأشاد وكيل الوزارة بالطالبتين، وبكل الطلاب الذين يسعون لخدمة مجتمعهم في كافة المجالات والانشطة، مؤكداً ان المديرية تفتخر بهذه النماذج المشرفة، جاء ذلك بحضور ماجد فكرى أمين مدير المدرسة، وحسنة مالك الشيخ، اخصائية اجتماعية، ووالدي الطالبتين.



وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم ندى جمعه عراقي



وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطالبة راوان خالد محمد



وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطالبتين وقيادات المدرسة