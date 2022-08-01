اليوم السابع
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وكالة الفضاء تستقبل وفدا من فريق طلبة قسم هندسة الحاسبات بجامعة الأزهر

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:58 ص
وكالة الفضاء تستقبل وفدا من فريق طلبة قسم هندسة الحاسبات بجامعة الأزهر وكالة الفضاء المصرية - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، فريق طلبة قسم هندسة الحاسبات المشارك ضمن مشروع تدريب قمر الجامعات المصرية، وذلك بعد نجاحه فى تصنيع نموذج أول لقمر صناعى من فئة الكيوب كمشروع تخرج برعاية ودعم فنى من وكالة الفضاء المصرية ضمن بروتوكول التعاون مع جامعة الأزهر، وكان الفريق  قد فاز مسبقا بدعم مالى للمشروع بمنحة من أكاديمية البحث العلمى.
 
وقام فريق الطلبة بشرح المشروع وعرضه على الدكتور القوصي الذى أشاد بمخرجات المشروع وباجتهاد الطلبة لتنفيذ المشروع، فيما حث القوصي على استكمال أعمال المشروع وتطويره مع طلبة مشروع قمر الجامعات للعام القادم حتى يتم تصنيع نموذج نهائى للقمر.

وكاله الفضاء

وكاله الفضاء المصريه

محمد القوصى

جامعه الازهر



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