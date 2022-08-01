وكالة الطاقة الذرية: المحادثات مع بلينكن شملت سلامة منشآت أوكرانيا النووية

كتب أحمد عرفة

قال رافائيل جروسى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن شملت سلامة منشآت أوكرانيا النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن على الصين تجنب أى تصعيد فى حال قررت رئيسة النواب الأمريكى نانسى بيلوسى زيارة تايوان، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل من أجل تعزيز معاهدة الحد من الأسلحة النووية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدرس إمكانية استخدام السلاح النووى فى حالة استثنائية فقط، موضحا أنه طالما كانت الأسلحة النووية موجودة سيكون الدور الأساسى للسلاح النووى الأمريكى ردع الهجمات النووية على الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكى من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة، متابعا: بينما نلتقى بكم هنا، تستعد بيونغ يانغ لإجراء تجربتها النووية السابعة.