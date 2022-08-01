وفاة طالب بهبوط في الدورة الدموية أثناء امتحان الدبلومات الفنية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

توفى طالب في الصف الثالث الثانوي الفني، متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء أداء امتحان الدبلومات الفنية الدور الثاني بمحافظة بنى سويف.

أصيب طالب بحالة إعياء مفاجئة، أثناء تأديته امتحان الدور الثاني الدبلوم الفني، بلجنة مدرسة إهناسيا الريفية الابتدائية في محافظة بني سويف، توفى بعدها متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتعرض الطالب يوسف .ج .ا لحالة أعياء مفاجئة، أثناء تأديته امتحان الدور الثاني الدبلوم الفني بلجنة مدرسة إهناسيا الريفية الابتدائية في محافظة بني سويف ، نقل على إثرها إلى المستشفى ليتوفى فى الحال.

ويؤدى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022 بجميع النوعيات صناعي – زراعي – تجاري – فندقي، كذلك بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

وأشار محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، لافتا إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير الامتحانات اول باول وتذليل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.