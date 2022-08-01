وفاة آخر رئيس لـ"الكى جى بى" صاحب الكشف عن مخطط التنصت على سفارة أمريكا بموسكو

وكالات

توفى الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوفيتية "كى جى بي"، فاديم باكتين، عن عمر يناهز 85 عاما.

جاء ذلك نقلا عن وكالة "نوفوستي" الروسية، ولم تذكر أى تفاصيل عن الوفاة، وقد ولد فاديم باكتين فى 6 نوفمبر من عام 1937، بمدينة كيسيليفسك بمنطقة نوفوسيبيرسك، وتخرج من معهد الهندسة المدنية بنوفوسيبيرسك وعمل بصناعة البناء حتى تحول إلى العمل الحزبى عام 1973، وكان السكرتير الأول لمنطقة كيروف، ثم رئيسا للجنة مدينة كيميروفو الإقليمية التابعة للحزب الشيوعى السوفيتي، ثم أصبح عضوا فى اللجنة المركزية للحزب، وفى عام 1988 عين وزيرا للداخلية. فى عام 1991 ترشح لرئاسة جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، وحصل على المركز الأخير من بين 6 مرشحين.

بعد انقلاب أغسطس من عام 1991، ترأس جهاز المخابرات السوفيتية "كى جى بي"، وفى هذا المنصب اشتهر باكتين بواقعة أنه، وبناء على موافقة رئيس الاتحاد السوفيتى آنذاك، ميخائيل غورباتشوف، قام بتسليم المخطط الأصلى للتنصت على المبنى الجديد لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بموسكو، كدليل على حسن النوايا.