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وظائف المترو.. كل ما تريد معرفته عن أماكن التقديم والشروط والأوراق

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:34 م
وظائف المترو.. كل ما تريد معرفته عن أماكن التقديم والشروط والأوراق مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" عناوين التقديم لوظائف مترو الانفاق وطرق التواصل مع شركة التوظيف – حيث طلبت شركة تأمين الخط الثالث لمترو الأنفاق أفراد أمن بمحطات المترو والمشاريع التابعة للشركة، وفيما يلى نعرض أهم ما يجب معرفته للحصول على الوظيفة.
 
يمكنك التواصل مع مسئول التوظيف بالشركة المدون في صورة الإعلان.
 
يتم إجراء المقابلات ببرج البنك الأهلى بميدان العباسية أمام مسجد النور.
 
الأوراق المطلوبة "فيش وتشبيه صورة لشهادة المؤهل – صورة لبطاقة الرقم القومى – صورة لشهادة الميلاد" راتب التعيين 3 آلاف صافى الراتب – العمل 6 أيام في الأسبوع – إجازة يوم واحد – عدد ساعات العمل 10 ساعات – العمل على ورديات – سن التعيين من 21 حتى 40 سنة.
 
يوجد تأمين طبي واجتماعى تتحمله الشركة- يتم تسليم يونوفورم مجانا قبل استلام العمل - الحصول على الوظيفة او الاستعلام بدون رسوم.
 
أماكن العمل بالمترو..
 
يتم التعيين فى محطات "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".
 
 

وظائف المترو

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