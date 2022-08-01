وزير المالية السوداني يؤكد أهمية التعاون مع بنك التجارة والتنمية الأفريقي

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أكد وزير المالية والتخطيط والاقتصادي السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، أهمية العلاقات المتطورة بين السودان وبنك التجارة والتنمية الأفريقي، داعيا البنك لتمويل المشروعات وتطوير المطارات في السودان خاصة الموجودة بالولايات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية برئيس بنك التجارة والتنمية الأفريقي ادموس تأديس، وغسان علي السيد المدير القطري للبنك في السودان، بحضور المسؤولين بإدارتي الدين العام والتمويل الخارجي بالوزارة لبحث التعاون المشترك.

وطالب جبريل، البنك بتقديم الدعم الفني وبرامج بناء قدرات العاملين بالوزارة، مؤكدا استفادة السودان من مبادرة صندوق الإيجاد كجزء من البنك، وناقش مع رئيس البنك كيفية استفادة السودان من الصندوق، بجانب الاستفادة من وضع السودان كرئيس للإيجاد لاستقطاب موارد من الصندوق.

من جانبه، دعا رئيس بنك التجارة والتنمية الأفريقي لاستفادة السودان من موارد البنك في مجالات مشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة، مؤكدا على تقديم الدعم الفني للسودان في المجالات المطلوبة.

كما أكد على دور البنك في تقديم حلول فعالة للدول الأعضاء والشركاء في مجالات تطوير وإنشاء المشروعات التنموية الكبرى، وأهمية مشاركة وزير المالية في الاجتماع السنوي للبنك الذي سينعقد في موريشيوس في الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري.