وزير الرياضة والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يلتقون عدداً من المشاركين فى البرنامج التدريبي "Nation Builders"

تقرير خاص

*اللقاء جمع مجموعة من الطلاب الأمريكيين الذين يزورون القاهرة والطلاب المصريين المقرر سفرهم إلى أمريكا ضمن التبادل الثقافي بالبرنامج

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين، السفيرة نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة بحضور مجموعة من الطلاب المصريين والأمريكيين المشاركين فى فعاليات البرنامج التدريبي «Nation Builders»، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع السفارة الأمريكية ومؤسسة Nation Builder.

ويزور القاهرة وفدٌ من طلاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من ١-٥ أغسطس الجارى، ويتكون الوفد من ٥ طلاب، كما يتوجه وفد من الطلاب المصريين والفائزين فى المسابقة التى تم تنظيمها بين المشاركين ببرنامج «Nation Builders» إلى أمريكا خلال الفترة ٨-١١ أغسطس ٢٠٢٢م، وذلك ضمن التبادل الثقافي حول محور القيادة.

قدم الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير إلى السفارة الأمريكية فى مصر على التعاون المثمر فى تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية المختلفة منها برنامج «Nation Builders»، والذى يعد برنامجاً شاملاً لتنمية المهارات القيادية والتفاوض، وتغطية أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالشباب.

ورحب الوزير بمجموعة الطلاب الأمريكيين الذين يزورون مصر خلال الفترة الراهنة ، متمنياً لهم الاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية التى تمتاز بها البلاد والمقرر لهم زيارتها، إضافة إلى التعرف على ما تشهده مصر من إنجازات، ومشروعات تنموية عديدة.

من جانبها، أثنت القائم بأعمال السفير الأمريكى على التعاون البناء مع وزارة الشباب والرياضة المصرية فى تنفيذ برامج لإعداد القيادات الشابة، وتنمية مهاراتهم من خلال برنامج «Nation Builders»، مشيرة إلى حرص السفارة على المشاركة فى برامج التنمية الشبابية فى مصر، والاستثمار فى التعليم من خلال عدة برامج ومشروعات متنوعة مع المؤسسات المصرية.

أعربت عن تمنياتها بطيب الإقامة للطلاب الأمريكيين خلال تواجدهم بالقاهرة، وزياراتهم لمختلف المعالم بها؛ للتعرف على الثقافة المصرية، وتبادل الثقافات مع نظرائهم من الشباب المصري.

واستمع وزير الشباب والرياضة والقائمة بأعمال السفير الأمريكى إلى انطباعات الطلاب المشاركين فى البرنامج، وأوجه الاستفادة التى عادت عليهم من خلال تلك المشاركة، ومعرفتهم بالمهارات التى يتمتعون بها، والتدريب على القيادة، وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم، ممتنين إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية والسفارة الأمريكية على تنفيذها هذا البرنامج المشترك.

حضر اللقاء عددمن مسئولى السفارة الأمريكية بمصر، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة شهد اللقاء الدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية.



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