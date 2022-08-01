وزير الدفاع الأوكرانى يعلن تسلم 4 راجمات صواريخ أمريكية متطورة

كييف /أ ش أ/

أعلن وزير دفاع أوكرانيا أوليكسى ريزنيكوف، اليوم /الاثنين/ عن وصول 4 راجمات صواريخ أمريكية أخرى من طراز HIMARS إلى بلاده.

وقال ريزنيكوف -فى تغريدة عبر "تويتر"- "وصلت أربع راجمات HIMARS إضافية إلى أوكرانيا. أنا ممتن لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ووزير دفاع الأمريكى، لويد أوستن، والشعب الأمريكى على تعزيز الجيش الأوكراني"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وذكر وزير الدفاع الأوكرانى أن جيش بلاده أثبت أنه مشغِّل ذكى لمنظومات HIMARS فى ساحة المعركة.



وأضاف "أصبح صوت رشقات HIMARS النغمة الأساسية لهذا الصيف على خط المواجهة".



وعبر الوزير الأوكرانى، عن شكره وامتنانه للرئيس الأمريكى جو بايدن ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن على "تعزيز" القوات الأوكرانية.



وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت فى 22 يوليو عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 175 مليون دولار، تشمل توفير الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية وتدريب الجيش الأوكراني.