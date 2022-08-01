وزير الاتصالات: تطوير القدرات الرقمية للعاملين بمحافظة المنيا

المنيا - هبة السيد

شهد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة المنيا بشأن التطوير المؤسسى للمحافظة من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وكذلك التعاون فى تنمية القدرات والاستثمار فى الموارد البشرية، وبناء المجتمعات المعرفية فى قرى حياة كريمة بالمنيا.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بمحافظة المنيا، وكذلك الارتقاء بالمستوى المعرفى لكافة الفئات المجتمعية بقرى مبادرة حياة كريمة فى المحافظة من خلال مواكبة التطور التكنولوجى، والعمل على تعزيز الشمول والتثقيف الرقمى، ورفع الوعى المجتمعى بمشروعات التحول الرقمى؛ وتنفيذ برامج للتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

وقع مذكرة التفاهم؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، والدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا.