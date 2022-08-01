وزير الاتصالات: إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف التأهيل لسوق العمل.. فيديو

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مراكز إبداع مصر الرقمية، تجمع كل الأنشطة التي من شأنها أن تساعد الشباب والفتيات لمستقبل مبني على أساس علمي، يدعمه قدرات معرفية، وتساعد وتؤهل الشباب للمنافسة في سوق العمل، مشيرًا لأهمية تأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل، في ظل ما يشهده من متغيرات تختلف عما يتم دراسته، إضافة إلى التغير المستمر لسوق العمل والذي من المتوقع أن يشهد اختفاء 50-60 مليون وظيفة من العالم- وفقًا لتقارير.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته على هامش زيارة مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة المنيا، ظهر اليوم الإثنين، أن الفارق بين الوظائف التي ستختفي وتندثر وأخرى سوف تخلق وتجدد، هو مصفوفة المهارات والقدر المعرفي التي تتطلبه هذه الوظائف الجديدة، وهذا هو سبب إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، حيث يتخرج الشباب من الجامعات يملكون قدرة من المعرفة، ويتم زيادة هذا القدرة من المعرفة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأشار وزير الاتصالات، إلى تجارب شباب خريجي جامعات مختلفة منها كليات الآداب والتجارة والهندسة، يقومون بزيادة القدر المعرفي للالتحاق بوظائف سوق العمل الحالية، وتحقيق عائد شهري مرتفع.