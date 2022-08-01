اليوم السابع
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وزيرة الخارجية البريطانية: يجب توفير ممر آمن لسفن الحبوب في الموانئ الأوكرانية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:14 م
وزيرة الخارجية البريطانية: يجب توفير ممر آمن لسفن الحبوب في الموانئ الأوكرانية وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
لندن /أ ش أ/

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه يجب أن يكون هناك ممر آمن لسفن الحبوب الموجودة في الموانئ الأوكرانية، ويجب ألا يكون هناك تكرار للقصف الذي استهدف ميناء أوديسا.

ووصفت تراس - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ - الأمر بـ"الخطوة الأولى المهمة"، لافتة إلى أن السبيل الوحيد الذي يمكن للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يخفف بها أزمة الأمن الغذائي بصورة حقيقية هي من خلال إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي تلك التصريحات، في ظل أن أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا متجهة إلى لبنان تحمل على متنها أكثر من 26 ألف طن من الذرة.

 

 

 

 


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