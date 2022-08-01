وزارة الدفاع البريطانية: روسيا قد تعدل تصميم عمليات الهجوم فى دونباس

وكالات

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي للغزو الروسي لأوكرانيا، الاثنين، إن روسيا قد تعمل على تعديل التصميم العملياتي لهجومها في إقليم دونباس، بعد أن فشلت في تحقيق اختراق عملي حاسم في إطار الخطة التي كانت تتبعها منذ أبريل الماضي.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافت في تغريدة على تويتر: "وفقاً لإيجاز من السلطات الأوكرانية الأسبوع الماضي، من المرجح أن تعيد روسيا توزيع عدد كبير من قواتها من قطاع شمال دونباس إلى جنوب أوكرانيا".

وتابعت: "خلال الأيام الأربعة الماضية، واصلت روسيا محاولة شن هجمات تكتيكية على محور باخموت، شمال شرقي منطقة دونيتسك، وتمكنت فقط من إحراز تقدم بطيء".