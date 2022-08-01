واشنطن: تلقينا ردا جوابيا من روسيا على طلبنا لتبادل السجناء ولا نعتبره جديا

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة الأمريكية تلقت ردا جوابيا من روسيا على طلب أمريكي لتبادل السجناء لكنها لا تعتبره جديا، وفقا لروسيا اليوم.

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض الكشف عن تفاصيل طلب التبادل الذي عرضته واشنطن على موسكو، لكن وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الأمريكيين مستعدون لمبادلة فيكتور بوت ببريتني جرينر وبول ويلان، بينما طلب الجانب الروسي ضم مواطن آخر إلى الصفقة.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: تلقينا ​​ردا لا نعتبره جديا، ومن الواضح أنني لن أتفاوض من هنا. لن أخوض في أي تفاصيل محددة، موضحة أن الولايات المتحدة مهتمة بإجراء حوار "بحسن النية" مع روسيا لإطلاق سراح جرينر، التي تحاكم بتهمة تهريب المخدرات، وبول ويلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعدة سنوات بتهمة التجسس، في أقرب وقت ممكن.