هيئة الدواء تكشف طرق عدوى فيروس سى.. اقرأ التفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن الالتهاب الكبدى سى فيروس ينتقل عن طريق الدم وتحدث العدوى بالالتهاب الكبدى سى عند ملامسة دم من أحد الأشخاص حاملى الفيروس، كما فى حالة ممارسات الحقن غير المأمونة أو عند تبادل الأدوات الشخصية التى قد تكون تعرضت لدم المصاب، مثل فرشاة الأسنان أو أدوات الحلاقة.

وأضافت هيئة الدواء المصرية: قد لا تظهر أعراض على المصاب بفيروس سى ونصحت هيئة الدواء المصرية بخضوع كل البالغين للاختبار للتأكد من عدم الإصابة.

وقالت هيئة الدواء: يوجد علاجات متاحة للالتهاب الكبدي سي يمكن أن يصل المريض من خلالها إلى الشفاء التام خلال عدة أشهر، ولكن لا يوجد لقاح للوقاية.