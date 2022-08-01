اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مغنى الراب الأمريكى ينتزع المركز الأول فى سباق مهرجان ولى العهد للهجن 2022

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:18 م
مغنى الراب الأمريكى ينتزع المركز الأول فى سباق مهرجان ولى العهد للهجن 2022 جانب من المسابقات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت انطلاقة سباقات فئة اللقايا ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للهجن 2022 م، أولى مشاركات مالك الهجن الأمريكى مغنّى الرّاب قاسم أبو ناصر، وحققت بكرته "روز" المركز الأول فى الشوط الصباحى الخامس، بتوقيت 6:27.079

 

وكشف المضمر الشهير لسعودى برونكس حمد بن راية المرّى، أن مهرجان ولى العهد للهجن هو الأضخم عالمياً، وينتظره الملاك من داخل وخارج السعودية لما يحضى به من دعم وتنظيم وشعبية كبيرة، لافتاً إلى أن شعار قاسم ابو ناصر من أقوى الشعارات المشاركة وتم عقد صفقات مليونية قبل انطلاقة المهرجان، والشعار قادم بقوّة وهدفه الرئيسى هو الفوز بالمراكز الأولى.

 

ويشارك قاسم أبو ناصر هذا العام بـ 18 مطية بمهرجان ولى العهد للهجن تعد من أقوى السلالات المشاركة، وحرص على أن يحمل شعاره اسم ذا برونكس وهو اسم الحى الذى ولد فيه بنيويورك عام 1978 م، وكانت مسيرته الموسيقية حافلة بالعديد من الأغانى المختلفة كالهيب هوب والبوب والسول و"آر آند بي" ووفق موقع About.com حصل على المركز 27 فى قائمة "أفضل 50 منتجاً لموسيقى الهيب هوب"، كما أدرجته المجلة الموسيقية المتخصصة "ذا سورس" فى قائمتها لـ"أعظم 20 منتجاً" فى تاريخ المجلة.

 

ويحظى سويز بيتز كما يُعرف فنياً بتقدير رفيع فى مجاله، ففى مايو (أيار) 2014، أُدرج اسمه فى ممشى المشاهير فى ذا برونكس، ووصفه مغنى الراب الشهير كانى ويست بأنه "أفضل منتج راب"، وله العديد من المشاريع الأخرى فى عالم الازياء والموضة كما عمل حالياً عضواً فاعلاً فى مجلس أمناء متحف بروكلين.

992c9440-383b-472d-a5ac-3657ab8a0919
 

 

b5461eba-b49c-4f85-b90f-e4dc9b00b9fa
 

 

 

 


مهرجان الهجن

الراب الأمريكي

قاسم أبو ناصر

مهرجان ولي العهد

سباق الهجن

سباق اللقايا





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة