معهد إعداد القادة يبدأ فعاليات فوج التوعية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات

كتب ــ محمد صبحى

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، فوج التوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات المصرية، وتبدأ فعاليات هذا الفوج اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس ويستمر إلي الخميس 4 أغسطس 2022.

من جانبه، قال الدكتور كريم همام، إن هذا البرنامج الذى ينظمه معهد إعداد القادة يساهم في ترسيخ جهود الدولة المصرية ورؤيتها في مواجهة الفساد، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية للمعهد التى تعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، حيث تٌسهم هذه الدورات التدريبية بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية.

ويتضمن فعاليات هذا الفوج الجلسة الافتتاحية، بجانب العديد من المحاضرات عن نظريات التهديد الخارجية وعلاقتها بطمس الهوية وتزييف الوعي، وكذلك محاضرة عن الأمن القومي المصري، وأيضا محاضرة عن مكافحة الفساد فى ظل رؤية مصر 2030 ، والميثاق الأخلاقي للطلاب، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالفساد، كما يتضمن الفوج ندوة ذاتية موسعة عن مكافحة الفساد يديرها الطلاب المشاركين بالفوج، ويتخلل الفوج إقامة خمس ورش عمل عن المهارات المتقدمة للقيادة، وتختتم فعاليات الفوج بحفل سمر من إعداد الطلاب وتكريم المشاركين فى هذا الفوج.