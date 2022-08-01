معاون محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" في القطاعات الخدمية

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، منسق عام المبادرة ببني سويف مركز ببا وفي حضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة " ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى.

وتابع معاون محافظ بني سويف ، سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى الوحدة المحلية بصفط راشين في العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات المحافظ "د.محمدهاني غنيم"بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية في المرحلة الأولى بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى،من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،الكهرباء،الطرق،الاهتمام بالنظافة والبيئة،تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل ،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.



معاون محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة (2)



معاون محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة (3)



معاون محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة (4)



معاون محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة (5)



معاون محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة (6)