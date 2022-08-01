مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان اليوم 79 رحلة تقل 12 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، ومطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الإثنين، 79 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث يستقبل مطار الغردقة 72 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، قادمة من المطارات العالمية المختلفة.



وأكد مصدر بمطار الغردقة الدولي، أن أغلب الرحلات القادمة اليوم لمطار الغردقة من المطارات الأوروبية، خاصة بعد موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة في تلك الدول، حيث تعد الرحلات الألمانية الأكثر وصولا لمطار الغردقة اليوم.



من جانب، آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 7 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية على مدار ساعات اليوم، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لنقل السياح للفنادق المختلفة.



وتبين من كشوف الطيران اليوم من المقرر وصول 5 رحلات من المطارات التشيكية ورحلتين من المطارات الإيطالية، وذلك ضمن 122 رحلة طيران دولية، يستقبلها المطار من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة، حيث تصل الرحلات 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء إجازتهم.



كما تبين من جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 114 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و22 من المطارات الإيطالية.



بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و37 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.



