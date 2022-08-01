اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:44 ص
مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة ولقى شخص مصرعة فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، بطريق كفر داود السادات، بعد كمين العجيزي طريق الأكسدة إتجاه الصحراوي، بمحافظة المنوفية. 
 
تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كفر داود السادات، بعد كمين العجيزي طريق الأكسدة إتجاه الصحراوي، بمحافظة المنوفية. 
 
بالانتقال الفورى والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، بطريق كفر داود السادات، بعد كمين العجيزي طريق الأكسدة إتجاه الصحراوي، بمحافظة المنوفية. 
 
على الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، لمكان الحادث وتبين إصابة 15شخص ومصرع آخر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام. 
 

مصرع

إصابة

حادث تصادم

حادث

المنوفية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة