مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة ولقى شخص مصرعة فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، بطريق كفر داود السادات، بعد كمين العجيزي طريق الأكسدة إتجاه الصحراوي، بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كفر داود السادات، بعد كمين العجيزي طريق الأكسدة إتجاه الصحراوي، بمحافظة المنوفية.

بالانتقال الفورى والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، بطريق كفر داود السادات، بعد كمين العجيزي طريق الأكسدة إتجاه الصحراوي، بمحافظة المنوفية.

على الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، لمكان الحادث وتبين إصابة 15شخص ومصرع آخر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام.