مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة، انقلاب سيارة نقل على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 25 سنة، وإصابة آخر بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة والمصاب للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز ووجود مصاب ومتوفى وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق الصحراوى عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بإنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة نتج عن الحادث إصابة سيد . ص. ع 40 سنة بإشتباه نزيف بالبطن وكسور متعددة بالجسم، ووفاة أحمد . ع . م 25 سنة تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جهينة المركزى وتم إخطار الجهات المعنية.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحادث إختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إنقلاب السيارة تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.