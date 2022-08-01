مستشار وزير التموين: الذهب ارتفع أكثر من 70 دولارًا نتيجة الأزمة الأوكرانية

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت أكثر من 70 دولارًا مؤخرًا، وهذا انعكس على السوق المحلي.

أضاف ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن أوكرانيا باعت ذهبا في الشهر الماضي بأكثر من 12 مليار دولار، وكانت هناك رؤية ثاقبة من القيادة السياسية في مصر برفع احتياطي الذهب وإنشاء مدينة الذهب في مصر.

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب: "أسعار الذهب وصلت اليوم إلى أكثر من 1065 جنيها نتيجة الأزمات العالمية، إضافة إلى تردي الحالة الاقتصادية العالمية".

وأكمل: "دول كبرى أعلنت ارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة، والذهب يعتبر من الموارد المالية الجيدة جدا للدول".