مسئول روسى: ندعم جهود تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة ميقاتى

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، بأن بوغدانوف أعرب خلال استقباله الممثل الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، جورج شعبان، عن موقف موسكو الداعم لجهود تشكيل حكومة قادرة في أقرب وقت ممكن برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، مشيرا إلى إجراء عدة مباحثات ثنائية تناولت الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان مع التركيز على تفاقم الأزمة في هذا البلد وضرورة منع تكرار فراغ السلطة الذي من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع في البلاد " .

وأكد البيان دعم "موسكو لجهود القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة بأسرع ما يمكن برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق الدستور اللبناني " .

وكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي، بتأليف الحكومة لولاية ثانية، وذلك بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة .