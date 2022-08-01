اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:30 ص
أكرم القصاص
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"مركز سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية فى محافظتى أبين وتعز باليمن

الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:30 ص
"مركز سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية فى محافظتى أبين وتعز باليمن مساعدات غذائية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية لسكان محافظتي أبين وتعز باليمن.

 

وأفاد المركز حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين، بأنه "تم توزيع أكثر من 90 طنا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا فى محافظة أبين، كما وزع أكثر من 96 طنا من السلال الغذائية بمحافظة تعز".


يأتي هذا ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

 


مركز الملك سلمان

أبين

تعز

اليمن

مساعدات غذائية



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