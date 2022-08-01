مدير الوكالة الذرية: العالم يواجه اليوم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن العالم يواجه اليوم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأربعة أضعاف، وانقطاعات في الكهرباء، وذلك إثر نقص الإمدادات على مدى أكثر من عام، موضحًا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عمّقت المخاوف بشأن أمن الطاقة.

وقال جروسي - في كلمة اليوم الإثنين أمام المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بنيويورك، بحسب بيان صادر عن الوكالة - إن أوروبا تواجه صراعًا شديد الخطورة لدرجة أن شبح المواجهة النووية المحتملة قد رفع رأسه المرعب مرة أخرى، مؤكدًا أن الحروب تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ونبّه جروسي إلى أن دول العالم أمام لحظة الاختيار بين الاستمرار في الاعتماد على الفحم والنفط والغاز الطبيعي لتوفير موثوقية توليد الطاقة أو التحول بشكل أكثر حسمًا إلى مزيج الطاقة المستدامة الذي تلعب فيه الطاقة النووية بالفعل دورًا قيمًا.

وأضاف جروسي أن العالم الآن في خضم أزمات نقص طاقة وشح غذاء وتغير مناخ؛ لذا يجب أن يجتمع الكل ونعيد الالتزام بالمبادئ النبيلة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتابع جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المكان الذي تشارك فيه 175 دولة عضوًا مع علماء ومفتشين ودبلوماسيين وأطباء ومهندسين والعديد من الخبراء الآخرين لإحياء معاهدة حظر الانتشار النووي كل يوم.

ولفت جروسي إلى أنه بدون هذا التعاون لن تتحقق المساهمة المهمة للعلوم والتكنولوجيا النووية في الرحلة نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية نظام الضمانات القوي الذي يحد من انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى العديد من تحسينات ضوابط السلامة والأمن.