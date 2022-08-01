مديرية الطرق والنقل تبدأ أعمال تطوير شارع بنها (السريع) بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية أعمال الخُطة الاسثمارية للعام المالي الجديد 2022/2023 من خلال عدة محاور مرورية كانت محل الدراسة خلال الفترة الماضية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بإعداد خطة شاملة للطرق والمحاور المرورية الداخلية والخارجية، تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة الطرق بالمحافظة، واستمرارًا للنهضة التي أحدثتها مديرية الطرق خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الشأن، بدأت أعمال توسعة شارع بنها (السريع) من أمام مدرسة الطائف الرسمية للغات، حيث يتم توسعة الشارع من الجانبين ببناء حائط من الدبش؛ لتعلية الجوانب المنخفضة ونقل وتعديل المرافق وإزالة التعديات من على الجانبين مع تأمين حركة انتظار وخروج الطلاب أثناء أوقات الكثافة.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أن عرض الشارع الحالي كان يصل إلى 9 أمتار والمستهدف الوصول إلى عرض 18 مترا مزدوجا بعد التأسيس والرصف، وإزالة التعديات والتي قام بها حي ثالث بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.

وتستمر الأعمال خلال الفترة القادمة، وتم التنويه على مرتادي الطريق باستمرار العمل في الطريق من أجل عدم إعاقة الأعمال.



جانب من أعمال توسعة ورفع كفاءة شارع بنها بالإسماعيلية (1)



جانب من أعمال توسعة ورفع كفاءة شارع بنها بالإسماعيلية (2)



